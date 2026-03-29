Ajker Patrika
চাঁদপুর

শাহরাস্তিতে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
শাহরাস্তি মডেল থানা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে নিজের কন্যাসন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগে স্ত্রীর করা মামলায় আসামি বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় এই তথ্য নিশ্চিত করেন শাহরাস্তি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মাহবুবুর রহমান।

শাহরাস্তি থানা পুলিশ জানায়, ৬ মার্চ স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শাহরাস্তি থানায় মামলা করেন মেয়েটির মা। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে অভিযুক্ত বাবা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান। কয়েক দিন পর মেয়েটির মা পালিয়ে এসে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন।

মামলার সংবাদ পেয়ে মেয়ের বাবা পরিবারের সদস্যদের রেখে পালিয়ে যান। শাহরাস্তি থানা পুলিশ তাঁকে ধরতে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করে। সর্বশেষ আজ রোববার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিঠুন দাসের নেতৃত্বে একটি দল তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়।

শাহরাস্তি মডেল থানার ওসি মীর মাহবুবুর রহমান আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, থানা পুলিশ বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার রায়েরবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে ঢাকা থেকে থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

