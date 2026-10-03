ট্রলার থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি-পাঞ্জাবি উদ্ধার

পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীতে মাছ ধরার একটি ট্রলারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড ও পুলিশ। এ সময় চোরাচালানে ব্যবহৃত ট্রলারটি আটক করা হয়। তবে ট্রলারে থাকা মাঝিসহ ৪-৫ জন পালিয়ে যায়।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে পিরোজপুর সদর উপজেলার কুমিরমারা এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ট্রলারটি আটক করা হয়।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, দিবাগত রাত ৩টার দিকে পাথরঘাটা এলাকা থেকে সন্দেহজনক একটি মাছ ধরার ট্রলারকে ধাওয়া করে কোস্ট গার্ড। পরে পিরোজপুর সদর থানা-পুলিশের সহযোগিতায় সদর উপজেলার কুমিরমারা এলাকায় ট্রলারটি আটক করা হয়। তবে ট্রলারে থাকা ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়।
ওসি আরও জানান, ট্রলারটিতে বস্তাভর্তি বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পাওয়া গেছে। বর্তমানে ট্রলার থেকে এসব পণ্য খালাসের কাজ চলছে। উদ্ধার করা পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণসহ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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