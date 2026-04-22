চাঁদপুরে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক সাময়িক বহিষ্কার

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার রাড়ীকান্দি দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি মো. মামুন মিয়ার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মাহমুদা কুলসুম মনি সরেজমিনে মাদ্রাসা পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনেন। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তিনি অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, কয়েকদিন আগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত শিক্ষককে সতর্ক করা হয়েছিল। পরে ইউএনও ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনেন এবং অভিযোগের সত্যতা পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজল্যুশনের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক মামুন মিয়া রাড়ীকান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
মাদ্রাসার একাধিক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, দুই-তিন বছর আগে মাদ্রাসায় যোগদানের পর থেকেই মামুন মিয়া বিভিন্নভাবে তাদের যৌন হয়রানি করতেন। অনেক সময় তিনি শিক্ষার্থীদের শারীরিকভাবেও নির্যাতন করতেন। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি প্রকাশ করতে না পারলেও পরে তারা ইউএনওর কাছে অভিযোগ জানায়।
মাদ্রাসার কয়েকজন অভিভাবক বলেন, সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশের জন্য মাদ্রাসায় পাঠানো হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি এমন অভিযোগে জড়িত হন, তাহলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
অভিযুক্ত শিক্ষক মো. মামুন মিয়া অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘একজন ছাত্রীর সঙ্গে আমার পারিবারিকভাবে পরিচয় ছিল। তবে আমি কোনো অনৈতিক কাজ করিনি।’
ইউএনও মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার এম ডি ফিরোজ চৌধুরী নামের এক ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। এরপরই রাতে অভিযান চালিয়ে হাসান ও সোহাগ নামের দুজনকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে রাতে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।২৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী হাসানের ওপর বহিরাগত নিয়ে ছাত্রদল নেতা হাসিবুল ইসলাম হাসিবের হামলা ও ছুরিকাঘাতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। হাসিবুল ইসলাম হাসিব রাবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।৩০ মিনিট আগে
এর আগে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফের ১৩২ ব্যাটালিয়নের মরিচা ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।৩৬ মিনিট আগে
পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলায় থানায় গিয়ে বাল্যবিবাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সেই কিশোরীকে (১৭) সম্মাননা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ তাকে সনদ, ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন...১ ঘণ্টা আগে