Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক সাময়িক বহিষ্কার

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
চাঁদপুরে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক সাময়িক বহিষ্কার
মতলব উত্তর উপজেলার রাড়ীকান্দি দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা (ইনসেটে অভিযুক্ত শিক্ষক)। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার রাড়ীকান্দি দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি মো. মামুন মিয়ার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মাহমুদা কুলসুম মনি সরেজমিনে মাদ্রাসা পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনেন। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তিনি অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, কয়েকদিন আগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত শিক্ষককে সতর্ক করা হয়েছিল। পরে ইউএনও ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনেন এবং অভিযোগের সত্যতা পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজল্যুশনের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক মামুন মিয়া রাড়ীকান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

মাদ্রাসার একাধিক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, দুই-তিন বছর আগে মাদ্রাসায় যোগদানের পর থেকেই মামুন মিয়া বিভিন্নভাবে তাদের যৌন হয়রানি করতেন। অনেক সময় তিনি শিক্ষার্থীদের শারীরিকভাবেও নির্যাতন করতেন। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি প্রকাশ করতে না পারলেও পরে তারা ইউএনওর কাছে অভিযোগ জানায়।

মাদ্রাসার কয়েকজন অভিভাবক বলেন, সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশের জন্য মাদ্রাসায় পাঠানো হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি এমন অভিযোগে জড়িত হন, তাহলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অভিযুক্ত শিক্ষক মো. মামুন মিয়া অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘একজন ছাত্রীর সঙ্গে আমার পারিবারিকভাবে পরিচয় ছিল। তবে আমি কোনো অনৈতিক কাজ করিনি।’

ইউএনও মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরশিক্ষার্থীশিক্ষকমাদ্রাসাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগযৌন হয়রানিজেলার খবরইউএনও
