কবরস্থানে সেই নবজাতককে রেখে যাওয়া ওয়ার্ডবয় আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর পৌর কবরস্থানে হঠাৎ নড়ে উঠল নবজাতক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের পৌর কবরস্থানে দাফনের জন্য নবজাতককে রেখে যাওয়া ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. লুৎফুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক ব্যক্তির নাম ফারুক হোসেন গাজী (৪৫), তিনি শহরের তালতলা দি ইউনাইটেড হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় এবং জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা পশ্চিম ইউনিয়নের মদনেরগাঁও গ্রামের মকবুল হোসেন গাজীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দুপুরে ওই ব্যক্তি বৈদ্যুতিক ফ্যানের বক্সে করে সদ্য ভূমিষ্ঠ মৃত নবজাতককে পৌর কবরস্থানের গোরখোদক শাহজাহানের কাছে নিয়ে আসেন দাফনের জন্য। তখন আজানের শব্দে নবজাতকটি নড়ে ওঠে। পরে এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মুহম্মদ আব্দুর রকিবের নির্দেশে ডিবির একটি দল অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ওই বক্স বহনকারী ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ফারুক জানান, ৫০০ টাকার বিনিময়ে তিনি বাচ্চাটিকে কবরস্থানে নিয়ে যান এবং দাফনের ব্যবস্থা করেন। এ কাজে জড়িত থাকার কথা তিনি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফুর রহমান বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

চাঁদপুরনবজাতকজেলার খবর
