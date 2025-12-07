চাঁদপুরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলায় ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগের মাদ্রাসার এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার অভিযুক্ত শিক্ষককে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার একটি মাদ্রাসার ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক আব্দুল মালেক গত বৃহস্পতিবার এক ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব ও যৌন হয়রানি করেন। বিষয়টি মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে জানানো হলে তিনি উল্টো ছাত্রীদের ধমক দেন। পরে ছাত্রীর পরিবার থানায় মামলা করে।
এ ঘটনায় মাদ্রাসার অভিভাবক সদস্য ইব্রাহিম খলিল মঞ্জু বলেন, ‘আমি বিষয়টি ভুক্তভোগী ছাত্রী ও তার পরিবারের কাছ থেকে জেনেছি। বিষয়টি অধ্যক্ষ সমাধানের চেষ্টা করলে এত দূর গড়াত না। এখানে অধ্যক্ষের গাফিলতি রয়েছে।’
জানতে চাইলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ একরামুল হক মজুমদার বলেন, ‘আপনি বিষয়টি আদালত থেকে জানেন। আমি বক্তব্য দিতে পারব না।’
শাহরাস্তি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাসার আজকের পত্রিকাকে জানান, যৌন হয়রানির সত্যতা পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক ও উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মো. শাহ জাহান নামের রোমগামী এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের চেকিং রো-ডি থেকে আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এসব ইউরো উদ্ধার করে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (অ্যাভসেক)।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাউসার মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কাউসার মাহমুদ জানান, আজ সকালে অ্যাভসেক সদস্য নিরাপত্তা তল্লাশি চালিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের (বিজি-৩৫৫) রোমগামী ফ্লাইটের বহির্গামী যাত্রীর লাগেজে লুকায়িত অবস্থায় ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। পরে বিষয়টি বিমানবন্দর কাস্টমসকে জানানো হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় বলেও জানান তিনি।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ সদরের কাশিয়াহাটা এলাকার আবাদি জমির পাশের কলাবাগান থেকে চোখ উপড়ানো এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে সিরাজগঞ্জ সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।
ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবাদি জমির পাশের কলাবাগানে ওই নারীর মরদেহ পড়ে ছিল। মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে অবহিত করা হয়। ওই নারীর চোখ উপড়ানো অবস্থায় গলায় ওড়না পেঁচানো ছিল।
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাজরান রউফ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও পিবিআই যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনো নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার রহমতগঞ্জ ও ভাঙ্গাবাড়ী এলাকার লোকজনের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, পূর্বশত্রুতা ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই মহল্লাবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এরই জেরে শনিবার রাতে প্রথম দফায় সংঘর্ষ হয়।
পরে আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে কাঠেরপুল বাজার এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলা এ সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের সময় ওই এলাকার সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েকটি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।
ওমর ফারুক নামের এক পথচারী বলেন, ‘শত্রুতা ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে আসলে এই মারামারি হয়। শুনেছি মারামারিতে ৩০ জনের মতো আহত হয়েছে।’
সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন বলেন, মারামারির ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
নীলফামারী ও কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
‘বাংলাদেশ এখন অস্থির সময় পার করছে’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ রোববার দুপুরে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুড়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সাবেক কৃতী শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত থেকে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশে গত ৬০ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে নারীশিক্ষার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। গ্রামগঞ্জে সব বিদ্যালয়ে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী এখন নারী। তবে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি শিক্ষার মানোন্নয়ন নয়, রাষ্ট্রে তা ইমপ্যাক্ট করা হচ্ছে শিক্ষার মান উন্নয়ন।
শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান উন্নয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়া ছাড়াই পাস করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। বর্তমানে এই অবস্থা হতে বের হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়, এর যথাযথ ব্যবহার করা প্রয়োজন।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তনিমা জামান তন্বী প্রমুখ।
