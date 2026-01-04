Ajker Patrika

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১২
আশুগঞ্জের লালপুরে শ্রীশ্রী পাগল মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশুগঞ্জের লালপুরে শ্রীশ্রী পাগল মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, ‘দল থেকে বহিষ্কারের পর নির্বাচনী এলাকায় আমার জনসমর্থন বহুগুণে বেড়েছে।’ গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুরে শ্রীশ্রী পাগল মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

নিজের নির্বাচনী সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘বহিষ্কারের ঘটনা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। হয়তো তাই আমার প্রতি সমর্থন বেড়েছে। আমি নিজেকে কোনো দলের প্রার্থী মনে করি না। আলহামদুলিল্লাহ, জয়ের ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী। তবে জয়-পরাজয় নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর।’

রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমি জানি না এর রহস্য কী। হয়তো মানুষ আঘাত পেয়েছে। যেদিন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তাঁর লাশ দাফনও হয়নি, তার আগেই যখন ৯ জনকে বহিষ্কার করা হলো, মানুষ বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আতাউর রহমান বাবুল, নাসির উদ্দিন মুন্সি, রাসেল বিপ্লব, হেলাল মিয়া প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াচট্টগ্রাম বিভাগআশুগঞ্জরুমিন ফারহানাজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
