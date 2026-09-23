ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ববিরোধের জেরে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

নবীনগরে যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, মরদেহ ময়নাতদন্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে ইকবাল (৪০) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার খাগাতুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইকবাল ওই গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।
নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, পূর্ববিরোধের জেরে মঙ্গলবার দুপুরে খাগাতুয়া গ্রামের ভোরের বাজার ব্রিজের সামনে ইকবালকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন আলম, ছোট্ট, কাদিরসহ ২০ থেকে ২৫ জন। এ সময় তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়।
পরে স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইকবালকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে পথিমধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহতের চাচাতো বোন শাহীনা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার ভাইকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে মেরে ফেলা হলো। অভিযুক্তরা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, তারা এর আগেও একাধিক হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছে। এমনকি পুলিশ ও র্যাবের ওপরও হামলার ইতিহাস রয়েছে তাদের। আমরা অবিলম্বে ভাই হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় বুধবার দুপুর পর্যন্ত নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নঈম নিজামের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার ১৩৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ১৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩৯ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৯১৩ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি। এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের...২ মিনিট আগে
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ১৭ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর....৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই কিশোরকে ৩ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক সৈয়দা মিনহাজ উম মুনীরা এ রায় দেন।৫ মিনিট আগে
জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার ঘোষণার পর পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের বাসগুলোতে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি।৭ মিনিট আগে