লক্ষ্মীপুরে চার দিন ধরে নিখোঁজ ষষ্ঠ শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে স্কুল ও মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে আরাফাত সায়েম (১৪) ও ইকরামুল হাসান মিনহাজ (১৪) নামের দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। গত রোববার সকালে পৃথকভাবে নিখোঁজ হওয়ার পর আজ বুধবার বিকেল পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুই পরিবারের পক্ষ থেকে রায়পুর থানায় পৃথক সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।
নিখোঁজ আরাফাত সায়েম কেরোয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইয়াকুব আলী হাজী বাড়ির ব্যবসায়ী জাকির হোসেন ও গৃহিণী আমেনা বেগমের একমাত্র সন্তান। সে রায়পুর এল এম পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী।
নিখোঁজ ইকরামুল হাসান মিনহাজ চরপাতা ইউনিয়নের গাজীনগর এলাকার প্রবাসী এমরান হোসেন ও গৃহিণী ফাহিমা আক্তারের একমাত্র ছেলে। মিনহাজ রায়পুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।
দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও স্বজনেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের সন্ধান চেয়ে সহযোগিতা চেয়েছেন। স্বজনদের ভাষ্য, রোববার সকালে স্কুল ও মাদ্রাসায় যাওয়ার পর থেকে সায়েম ও মিনহাজের কোনো খোঁজ নেই।
সায়েমের বাবা জাকির হোসেন বলেন, ‘রোববার সকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আমার ছেলে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর বাড়িতে ফেরেনি। আমরা সব আত্মীয়স্বজনের বাসায় খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু কোথাও তার খোঁজ পাইনি। পরে সোমবার রাতে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছি। আমরা সবার কাছে সহযোগিতা চাইছি। তার সন্ধান পেলে আমাদের জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। সন্তানের খোঁজ না পাওয়ায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছি।’
স্বজনেরা দ্রুত দুই শিক্ষার্থীর সন্ধান করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।
রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ‘সায়েম ও মিনহাজ নামে দুই শিক্ষার্থীর নিখোঁজ ডায়েরি পেয়েছি। আমরা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করছি। তবে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাদের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর অনুসরণ করে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর আর অবস্থান শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে।’
নঈম নিজামের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার ১৩৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ১৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩৯ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৯১৩ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি। এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের...৪ মিনিট আগে
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ১৭ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর....৫ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই কিশোরকে ৩ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক সৈয়দা মিনহাজ উম মুনীরা এ রায় দেন।৬ মিনিট আগে
জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার ঘোষণার পর পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের বাসগুলোতে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি।৮ মিনিট আগে