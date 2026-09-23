Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ পরিবারের ঘর পুড়ে ছাই

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ পরিবারের ঘর পুড়ে ছাই
পুড়ে যাওয়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন লেগে পাঁচ পরিবারের বসতঘর, রান্নাঘর ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার খিঁদিরপুর এলাকার মাছুয়াখালে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বুধবার সকালে হঠাৎ মো. জালাল জমদ্দারের বসতঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের বসতঘর ও রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পাঁচটি বসতঘর ও পাঁচটি রান্নাঘরসহ ঘরে থাকা আসবাবপত্র, স্বর্ণালংকার ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে মতলব দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ পরিবার হলো মো. জালাল জমদ্দার, মো. সেলিম জমদ্দার, সুফিয়ান জমদ্দার, কামরুল জমদ্দার ও মানিক মিয়ার পরিবার।

ক্ষতিগ্রস্ত জালাল জমদ্দার বলেন, হঠাৎ আগুনে আমাদের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পাঁচটি বসতঘর, পাঁচটি রান্নাঘর, স্বর্ণালংকারসহ সব মালামাল পুড়ে গেছে। প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন কোথায় থাকব, সেটিও জানি না।

মতলব দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মেহেদী হাসান বলেন, আগুনে পাঁচ পরিবারের বসতঘর ও রান্নাঘর পুড়ে গেছে। এতে দুজন আহত হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টা কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরমতলব দক্ষিণআগুনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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