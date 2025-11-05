Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুপক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে দুই ভাইয়ের জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ সংঘর্ষ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, সরাইল উপজেলার ফতেহপুর গ্রামের আলী আকবরের দুই ছেলে সাত্তার ও এমদাদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সম্প্রতি এমদাদ তাঁর ভাই সাত্তারের মেয়ের জামাতার কাছে জায়গা বিক্রি করেন। এমদাদুল টাকা চাইলে তাঁর ভাই সাত্তার জানান, বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর টাকা দেবেন।

এ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মীমাংসার জন্য সালিস বসলেও কোনো মীমাংসা হয়নি। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ দুটি পক্ষে বিভক্ত হয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আজ সকালে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ওবায়দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

