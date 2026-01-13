Ajker Patrika

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জিতু মিয়া নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ২০ জন। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার ধরমন্ডল গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ধরমন্ডল গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জিতু মিয়ার গোষ্ঠী এবং রমজান মিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিভিন্ন সময় তাঁরা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। গতকাল গ্রামের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যান জিতু মিয়া। অনুষ্ঠানে জিতু মিয়ার উপস্থিতি নিয়ে রমজান মিয়ার গোষ্ঠীর লোকজন আপত্তি তোলেন। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে জিতু মিয়ার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ের দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের কোপে জিতু মিয়া গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে রাখা আছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষনিহতচট্টগ্রাম বিভাগনাসিরনগরইউপি সদস্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

রিয়াল-বার্সার খেলা দেখে উল্লাস, জুনিয়র শিক্ষার্থীদের ওপর সিনিয়রদের হামলা

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: যশোরে এক বছরে ৬২ হত্যাকাণ্ড

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: যশোরে এক বছরে ৬২ হত্যাকাণ্ড

কৃত্রিম সার সংকট: গুদামজাত করে বাইরে পাচার

কৃত্রিম সার সংকট: গুদামজাত করে বাইরে পাচার

বরিশালের লালার দীঘি: পাড় দখল করে হাউজিং প্রকল্প

বরিশালের লালার দীঘি: পাড় দখল করে হাউজিং প্রকল্প