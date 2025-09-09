Ajker Patrika
আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, ৫ কিলোমিটার যানজট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আসন সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর ও বিজয়নগর) আসনের অন্তর্গত দুটি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল ও আশুগঞ্জ) আসনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। অবরোধের কারণে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুপাশে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন দূরপাল্লার যাত্রীরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর যান চলাচল শুরু করে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ গোলচত্বর এলাকায় সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। এতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার লোকজন অংশ নেন।

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন থেকে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে বিজয়নগর উপজেলার চান্দুরা ও বুধন্তি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসন থেকে সরিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে যুক্ত করে।

আসন সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা-২
অবরোধ চলাকালে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. শাহজাহান সিরাজ, উপজেলা জামায়াতের আমির মো. শাহজাহান ভূইয়া, জাতীয় নাগরিক পার্টির আশুগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারীসহ বক্তারা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসন সব সময় অবহেলিত। এই আসন নিয়ে নতুনভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই আসনে বিজয়নগর উপজেলার চান্দুরা ও বুধন্তি ইউনিয়নকে যোগ করা হয়েছে, যা আমাদের আশুগঞ্জ উপজেলার কারও সংসদ সদস্য হওয়ার স্বপ্নকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

অবিলম্বে বিজয়নগরের চান্দুরা ও বুধন্তি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসন থেকে বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনে পুনর্বহালের দাবি জানান তারা। অন্যথায় রেলপথ, নৌপথ ও সড়কপথ অবরোধসহ আরও কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দেন বক্তারা।

