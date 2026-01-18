Ajker Patrika

টাকা না পেয়ে টঙ্গী সম্মিলিত ব্যাংক গ্রাহকদের বিক্ষোভ, কর্মকর্তা অবরুদ্ধ ‎

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ১৬
গাজীপুরের টঙ্গী সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের (ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক) গ্রাহকেরা আমানত ফেরত না পেয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আজ রোববার ব্যাংকটির টঙ্গী কলেজগেট শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দুপুরে ব্যাংকের কয়েক শ গ্রাহক আমানত তুলতে না পেরে ব্যাংকের ভেতর অবস্থান নেন। এ সময় গ্রাহকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করে রাখেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা ৩টার দিকে পুলিশ ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের আশ্বাসে বিক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

আগামীকাল সোমবার যথানিয়মে গ্রাহকদের আমানত ও লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা না করলে ব্যাংকের সামনে আবারও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেন তাঁরা।

তবে স্বল্প পরিসরে ব্যাংকের ওই শাখাতে লেনদেন চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ছাড়া কোনো গ্রাহককে তাঁদের আমানত ফেরত দিতে পারছেন না বলে জানান ব্যাংকের ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) আলী ইসলাম ফকির।

‎এ বিষয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন খান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়ে ছিলাম। পুলিশ ওই শাখার গ্রাহকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। নিয়মের বাইরে গিয়ে গ্রাহকদের আমানত ফেরত দিতে পারছে না সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা।’

বিষয়:

গাজীপুরটঙ্গীবিক্ষোভজেলার খবরব্যাংকসম্মিলিত-ইসলামী-ব্যাংক
