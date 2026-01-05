Ajker Patrika

পতাকা বৈঠকের পর আখাউড়া দিয়ে যুবককে হস্তান্তর

আখাউড়া প্রতিনিধি
শাকিল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
শাকিল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে শাকিল আহমেদ (২৪) নামের এক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্ত এলাকায় দুই পক্ষের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন শাকিল। তিনি আগরতলায় ছিলেন। একপর্যায়ে আগরতলা পুলিশের সন্দেহ হলে তাঁকে আটক করা হয়। আগরতলা পুলিশ শাকিলকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লঙ্কামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে হস্তান্তর করে। আজ সকালে বিএসএফের লঙ্কামুড়া ক্যাম্প ও বিজিবির ফকিরমুড়া ক্যাম্পের মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে শাকিল আহমেদকে ফেরত পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারাহ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ বলেন, শাকিল আহমেদ বেশ কিছুদিন ধরে কাজের জন্য আগরতলায় অবস্থান করছিলেন। পুলিশ তাঁকে আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করলে আজ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে দেশে ফেরত আনা হয়।

