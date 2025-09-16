বগুড়ায় মা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা, মালামাল লুট

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার শিবগঞ্জে এক নারী ও তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। হত্যার পর নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ
মঙ্গলবার সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার সাদুল্লাপুর বটতলা গ্রামে নিজ বাড়িতে তাঁদের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।
নিহতরা হলেন ওই গ্রামের কুয়েত-প্রবাসী ইদ্রীদ আলীর স্ত্রী রানী বেগম (৪০) ও ছেলে ইমরান হোসেন (১৮)।
পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে মা ও ছেলেকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে স্বজনেরা জানালা দিয়ে রানী ও তাঁর ছেলে ইমরানের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। সিআইডি ও পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।
স্বজনদের দাবি, নিহতদের বাড়ি থেকে একটি মোটরসাইকেল, নগদ অর্থ ও প্রায় তিন ভরি স্বর্ণালংকার দুর্বৃত্তরা লুট করেছে।
এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান বলেন, জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ শুরু করেছে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে এক নারী ও তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। হত্যার পর নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ
মঙ্গলবার সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার সাদুল্লাপুর বটতলা গ্রামে নিজ বাড়িতে তাঁদের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।
নিহতরা হলেন ওই গ্রামের কুয়েত-প্রবাসী ইদ্রীদ আলীর স্ত্রী রানী বেগম (৪০) ও ছেলে ইমরান হোসেন (১৮)।
পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে মা ও ছেলেকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে স্বজনেরা জানালা দিয়ে রানী ও তাঁর ছেলে ইমরানের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। সিআইডি ও পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।
স্বজনদের দাবি, নিহতদের বাড়ি থেকে একটি মোটরসাইকেল, নগদ অর্থ ও প্রায় তিন ভরি স্বর্ণালংকার দুর্বৃত্তরা লুট করেছে।
এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান বলেন, জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ শুরু করেছে।
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্ব ঘোষিত তিন দিনের কর্মসূচির শেষ দিনে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে অন্যদিনের তুলনায় সড়কে যানবাহনের চাপ কম রয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।১৮ মিনিট আগে
বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক নারী যাত্রী ও তাঁর মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশাচালক। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার দরগাহাট বাজার এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী মো. মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, ১২ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে থাকা মোজাম্মেল হক বিভিন্ন সময় চৌদ্দগ্রাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর...২ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা। এ দিন সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অবরোধ করেন তাঁরা।৩ ঘণ্টা আগে