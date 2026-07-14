সান্তাহারে এক রাতে ৬ দোকানে চুরি

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভার স্টেশন রোড এলাকায় এক রাতেই ছয় দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার রাতে টিন ও দেয়াল কেটে দোকানে ঢুকে নগদ টাকা এবং মালামাল নিয়ে যায় চোরের দল।
এক রাতেই ছয় দোকানে চুরির ঘটনায় শহরের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।
ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলো হলো সান্তাহার শহরের স্টেশন রোড এলাকায় সান্তাহার বেকারী, আদর্শ ছাপাখানা, কল্লোল মটরস, শামিম ট্রেডার্স, উজ্জল ইলেকট্রিকস ও তমা পেপার হাউজ।
জানা গেছে, চোরেরা আদর্শ ছাপাখানা থেকে প্রায় তিন হাজার টাকা, তমা পেপার হাউজ থেকে চার হাজার টাকা এবং অন্যান্য দোকান থেকে নানা ধরনের মালামাল নিয়ে যায়। তারা দেয়াল কেটে সান্তাহার বেকারীতে ঢুকে ক্যাশ ভেঙে নগদ সাত হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।
সান্তাহার পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক খন্দকার ফরিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে দোকানিরা অভিযোগ দিয়েছেন, ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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