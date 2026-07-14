৫০০ টাকার জন্য স্বজনকে পিটিয়ে হত্যা

বান্দরবান শহরে ৫০০ টাকার জন্য একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বান্দরবান পৌরসভার নিউগুলশান এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত উচিংনু মারমা ওরফে সেলিম পলাতক রয়েছেন।
নিহত ব্যক্তির নাম উচনু মারমা (৪৫)। তিনি বান্দরবান পৌরসভার নিউগুলশান এলাকার থোয়াইনুচিং মারমার ছেলে। উচিংনু মারমা ও নিহত উচনু মারমা পরস্পরের আত্মীয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, দুপুরে পাওনা ৫০০ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে উচনু মারমার সঙ্গে উচিংনু মারমার কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উচনুকে বেধড়ক মারধর করেন উচিংনু। এতে উচনু মারমা অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর অভিযুক্ত উচিংনু মারমা পালিয়ে যান।
বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ পারভেজ বলেন, ৫০০ টাকার ধার নিয়ে বিরোধের জেরে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
বগুড়া শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন এবং নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করার অভিযোগে একটি ফুচকা কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের নবাববাড়ি সড়কের ‘মুন কাচ্চি এবং মুন ফুচকা’র চেলোপাড়া এলাকার কারখানায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।৩ মিনিট আগে
পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান আরও বলেন, ইটের টুকরা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে সন্দেহ করা হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দাবি করা ওই ভিডিও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অভিযুক্ত যুবক ঘটনার পুরোটা সময় তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল দিয়ে সড়কের যানবাহনের ভিডিও ধারণ করছিলেন।১৩ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে একসময়ের খরস্রোতা সিংহ নদী দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে নদীর তীর দখল করে গড়ে ওঠা একটি বহুতল ভবনসহ পাঁচটি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ জেলা শহরের প্রবেশদ্বারে নির্মিত ‘বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান চত্বর’ ও ভাস্কর্যটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। গত দুদিন ধরে শ্রমিকেরা চত্বর অপসারণের কাজ করছেন। তবে কারা ভাঙছেন, কী কারণে ভাঙছেন, তার নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।২৪ মিনিট আগে