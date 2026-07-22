Ajker Patrika
En
বগুড়া

জাল টাকার মামলায় হাজিরা দিতে বিপুল জাল নোট নিয়ে বসে ছিলেন আইনজীবীর কক্ষে

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ১৯: ০১
জাল টাকার মামলায় হাজিরা দিতে বিপুল জাল নোট নিয়ে বসে ছিলেন আইনজীবীর কক্ষে
জাল টাকার নোটসহ গ্রেপ্তার রফিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাল টাকা-সংক্রান্ত মামলার এক আসামি জামিনে মুক্ত হয়ে আদালতে হাজিরা দিতে এসে আবারও বিপুল পরিমাণ জাল টাকার নোটসহ গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ বুধবার দুপুরে বগুড়া জেলা জজ আদালত চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গ্রেপ্তার রফিকুল ইসলাম (৪৭) নওগাঁর রানীনগর উপজেলার পারইল গ্রামের বাসিন্দা।

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার জানান, আজ দুপুর ১২টার দিকে আগের একটি জাল টাকার মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে আসেন রফিকুল ইসলাম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল তাঁকে তাঁর আইনজীবীর কক্ষ থেকে আটক করে। পরে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে এক হাজার টাকা মূল্যমান নোটের পাঁচটি বান্ডিলে ৪ লাখ ৫৩ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, রফিকুল ইসলাম এর আগেও জাল নোটসহ তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জাল টাকা ও চেক জালিয়াতির অভিযোগে ছয়টি মামলা রয়েছে।

তবে আটকের পর রফিকুল ইসলাম দাবি করেন, আদালতে হাজিরা দিতে আসার সময় তাঁর সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই ব্যক্তি টাকাভর্তি ব্যাগ তাঁর কাছে রেখে পালিয়ে গেছেন।

ওসি ইকবাল বাহার বলেন, জাল টাকার নোট উদ্ধারের ঘটনায় রফিকুলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া জাল নোটের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

বিষয়:

বগুড়াপুলিশজাল টাকাজামিনমামলাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত