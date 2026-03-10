বগুড়ায় মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা

বগুড়ার শেরপুরে মাদকাসক্ত ছেলের হাত থেকে রক্ষা পেতে এক মা তাঁর ছেলে সোহেল রানাকে (২৩) পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত সোহেলকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন। সোহেল রানার বাড়ি উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে।
আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান। এই সাজা দেওয়ার পর থানা-পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে বগুড়ার কারাগারে পাঠানো হয়।
মাদকাসক্ত সোহেল রানার মা জোসনা খাতুন জানান, তাঁর ছেলে অন্তত তিন বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবনে আসক্ত হয়ে পড়েন। ছেলে নেশার টাকার জন্য তাঁদের মারধর করতেন। টাকা না দিলে বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর করতেন। মাদকাসক্ত ছেলের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা থানা-পুলিশের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ছেলে স্থানীয় মাদকসেবীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নেশাগ্রস্ত ছেলে আটক হওয়ায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন।
শেরপুর থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চক্রবর্তী জানান, সোহেল রানার মায়ের আবেদনে আজ সকালে মাদকাসক্ত অবস্থায় সোহেল রানাকে তাঁদের বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। নেশার টাকা না পেয়ে সোহেল রানা যে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছেন, তা-ও তারা প্রত্যক্ষ করেছেন। আটকের পর উপজেলার ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাঁকে তোলা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোহেল মাদক সেবন করার কথা স্বীকার করেছেন। সাজা দেওয়ার পর পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে বগুড়ার কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
