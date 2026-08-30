বগুড়ায় ড্রেন খুঁড়তেই মিলল ৩৪০ রাউন্ড গুলি

ড্রেন সংস্কারের জন্য কাদা-পানি সরিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন শ্রমিকেরা। হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়ে একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে গুনে দেখে, সেখানে পড়ে আছে ৩৪০ রাউন্ড গুলি।
আজ রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে বগুড়া শহরের সাতমাথা এলাকায় জিলা স্কুলসংলগ্ন ড্রেন থেকে এসব গুলি উদ্ধার করা হয়।
বগুড়া সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে গত এক মাস ধরে ওই এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেন সংস্কারের কাজ চলছে। আজ রোববার দুপুরে শ্রমিকেরা ড্রেন খোঁড়ার সময় কাদা-পানির মধ্যে গুলি দেখতে পান। পরে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান। সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলিগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, উদ্ধার হওয়া ৩৪০ রাউন্ড গুলির মধ্যে চায়নিজ রাইফেল, থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও এসএমজির গুলি রয়েছে।
ওসি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে বগুড়া সদর থানায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সদর থানার অস্ত্রাগার থেকে প্রায় ৮ হাজার রাউন্ড গুলি লুট হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। উদ্ধার হওয়া গুলিগুলো ওই সময় লুট হওয়া গুলির অংশ হতে পারে। লুটের পর কেউ সেগুলো ড্রেনের মধ্যে ফেলে রেখে থাকতে পারে।
পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গুলিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে। এগুলো সদর থানার অস্ত্রাগার থেকে লুট হওয়া গুলির অংশ কি না, তা তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।
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