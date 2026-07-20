ধুনটে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল ধ্বংস

বগুড়ার ধুনটে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দের পর পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জালগুলো জব্দ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরিফ আহম্মেদ।
উপজেলা মৎস্য কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে উপজেলার মথুরাপুরের জোলাগাতি, কাশিয়াহাটাসহ বিভিন্ন জলাশয়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ৪৮টি অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। অভিযানকালে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরিফ আহম্মেদ বলেন, ‘অভিযান চালিয়ে ২ লাখ টাকা মূল্যের চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। পরে ইউএনও স্যারের নির্দেশনায় জালগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।’
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