Ajker Patrika
> সারা দেশ

ফিলিং স্টেশনের ক্যাশিয়ারকে গলা কেটে হত্যা, সেলসম্যান পলাতক

বগুড়া প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়ায় ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে এক কর্মচারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১১টার পর ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে এই ঘটনা ঘটে। তিনি শহরের দত্তবাড়িতে শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের ক্যাশিয়ার ছিলেন।

নিহত ইকবাল (২৬) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পিপুল বাড়িয়া বাজার এলাকার আব্দুল করিমের ছেলে ও বগুড়া শহরের কাটনারপাড়া এলাকায় বিয়ে করে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। এদিকে ঘটনার পর ফিলিং স্টেশনের সেলসম্যান রতন হোসেন (২৩) নামের এক কর্মচারী পলাতক রয়েছেন। পুলিশের ধারণা, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রতন জড়িত থাকতে পারেন।

জানা গেছে, তিন বছর ধরে ইকবাল হোসেন শতাব্দী ফিলিং স্টেশনে চাকরি করতেন। পলাতক রতন এক বছর ধরে সেখানে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করেন। রতন বগুড়া শহরতলির নিশ্চিতপুর এলাকার চাঁন মিয়ার ছেলে। বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক আলমাস আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ১১টায় এক কর্মচারী সারা দিন বিক্রির টাকা নিয়ে যান। রাত ১১টা থেকে ফিলিং স্টেশনে দায়িত্বে ছিলেন ইকবাল হোসেন ও রতন হোসেন। আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে দিনের শিফটের কর্মচারীরা এসে দেখে অফিসের দরজা খোলা। ক্যাশ কাউন্টারের টেবিলে কম্বলে মোড়ানো ইকবালের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। পরে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। থানা-পুলিশ ছাড়াও সিআইডি ও পিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, আগের কোনো বিরোধের জের ধরে রতন এবং তাঁর সহযোগীরা ইকবাল হোসেনকে গলা কেটে হত্যার পর লাশ কম্বলে মুড়িয়ে রেখে পালিয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ রক্তমাখা একটি চাকু উদ্ধার করেছে। ইকবাল হোসেনের মোবাইল ফোনটিও পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

হত্যাকর্মচারীরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবগুড়া জেলা
