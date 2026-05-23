বগুড়ায় ইয়াবাসহ ২ পুলিশ সদস্য আটক

বগুড়ায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৩০০টি ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্য আটক হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০টার দিকে বগুড়া শহরের তিনমাথা রেলগেট এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক দুই পুলিশ সদস্য হলেন সাইদুর রহমান (৩২) ও আব্দুল ওয়াহাব (৪০)। জেলা ডিবি পুলিশের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক ইকবাল বাহার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ইকবাল বাহার বলেন, শনিবার সকাল ১০টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি টিম ক্রেতা সেজে তিনমাথা রেলগেট এলাকায় অবস্থানকালে তাঁদেরকে ৩০০টি ইয়াবাসহ আটক করে। আটক দুজনের নামে বগুড়া সদর থানায় মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে।
বাজারে বাজারে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য তোলেন সুফিয়া বেগম। ১১ মে দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সেই টাকায় টিসিবির পণ্য কিনেছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন মসুর ডাল, তেল, চিনি আর চাল। সবকিছু ঠিক থাকলেও সুফিয়া চুরায় জ্বাল দিয়ে ডাল সেদ্ধ করতে পারছেন না।১৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পাওনা ৩ হাজার টাকা চাওয়ায় শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বকুল মুন্সি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে মুক্তাগাছা-মধুপুরের সীমান্তবর্তী মুক্তাগাছার রসুলপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
পল্লবীর শিশু হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কলাবাগান এলাকায় আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৬৩ বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ওই বৃদ্ধ চকলেট খাওয়ানোর প্রলোভনে ভুক্তভোগী শিশুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে