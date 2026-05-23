Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় ইয়াবাসহ ২ পুলিশ সদস্য আটক

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ২১: ০২
বগুড়ায় আটক দুই পুলিশ সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৩০০টি ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্য আটক হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০টার দিকে বগুড়া শহরের তিনমাথা রেলগেট এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক দুই পুলিশ সদস্য হলেন সাইদুর রহমান (৩২) ও আব্দুল ওয়াহাব (৪০)। জেলা ডিবি পুলিশের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক ইকবাল বাহার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ইকবাল বাহার বলেন, শনিবার সকাল ১০টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি টিম ক্রেতা সেজে তিনমাথা রেলগেট এলাকায় অবস্থানকালে তাঁদেরকে ৩০০টি ইয়াবাসহ আটক করে। আটক দুজনের নামে বগুড়া সদর থানায় মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

বগুড়াইয়াবাআটকপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবরডিবি
স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

