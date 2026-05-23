Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

পাওনা টাকা চাওয়ায় কলা ব্যবসায়ীকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
পাওনা টাকা চাওয়ায় কলা ব্যবসায়ীকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পাওনা ৩ হাজার টাকা চাওয়ায় শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বকুল মুন্সি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৩ মে) বিকেলে মুক্তাগাছা-মধুপুরের সীমান্তবর্তী মুক্তাগাছার রসুলপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটেছে।

নিহত শফিকুল ইসলাম শফু চানপুর গ্রামের মৃত হাসুন আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন কলা ব্যবসায়ী।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, নিহত শফিকুল ইসলাম শফু রসুলপুর বাজারের মুদিদোকানি আল আমীনের কাছে ধারের ৩ হাজার টাকা পান। বিকেলে শফিকুল সেই টাকা চাইতে গেলে আল আমীনের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দুজনের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় আল আমীন শফিকুল ইসলাম শফুকে দোকানের শাটারের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে দুই হাতে শক্ত করে গলা চেপে ধরেন। এতে শফিকুল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলামুক্তাগাছাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এআইয়ের নাম শুনেই খেপে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীরা

জামায়াত নেতার ডাকা খেয়াঘাট দখলে নিলেন বিএনপির আহ্বায়ক

তেল বেচতে ভারতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্য ও কূটনীতির জট খুলবে কি

চীনে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে নিহত ৯০, এক দশকের মধ্যে সর্বাধিক প্রাণহানির রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারীদের ফিরতে হবে নিজ দেশে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

ঈদযাত্রায় এবার উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের পথে বড় শঙ্কা

ঈদযাত্রায় এবার উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের পথে বড় শঙ্কা

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

সম্পর্কিত

সেদ্ধ হচ্ছে না টিসিবির ডাল

সেদ্ধ হচ্ছে না টিসিবির ডাল

বগুড়ায় ইয়াবাসহ ২ পুলিশ সদস্য আটক

বগুড়ায় ইয়াবাসহ ২ পুলিশ সদস্য আটক

পল্লবীর শিশু হত্যা মামলা পরিচালনায় বিশেষ পিপি নিয়োগ

পল্লবীর শিশু হত্যা মামলা পরিচালনায় বিশেষ পিপি নিয়োগ

রাজধানীতে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

রাজধানীতে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার