পাওনা টাকা চাওয়ায় কলা ব্যবসায়ীকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পাওনা ৩ হাজার টাকা চাওয়ায় শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বকুল মুন্সি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ মে) বিকেলে মুক্তাগাছা-মধুপুরের সীমান্তবর্তী মুক্তাগাছার রসুলপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটেছে।
নিহত শফিকুল ইসলাম শফু চানপুর গ্রামের মৃত হাসুন আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন কলা ব্যবসায়ী।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, নিহত শফিকুল ইসলাম শফু রসুলপুর বাজারের মুদিদোকানি আল আমীনের কাছে ধারের ৩ হাজার টাকা পান। বিকেলে শফিকুল সেই টাকা চাইতে গেলে আল আমীনের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দুজনের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় আল আমীন শফিকুল ইসলাম শফুকে দোকানের শাটারের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে দুই হাতে শক্ত করে গলা চেপে ধরেন। এতে শফিকুল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
বাজারে বাজারে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য তোলেন সুফিয়া বেগম। ১১ মে দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সেই টাকায় টিসিবির পণ্য কিনেছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন মসুর ডাল, তেল, চিনি আর চাল। সবকিছু ঠিক থাকলেও সুফিয়া চুরায় জ্বাল দিয়ে ডাল সেদ্ধ করতে পারছেন না।১৪ মিনিট আগে
বগুড়ায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৩০০টি ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্য আটক হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০টার দিকে বগুড়া শহরের তিনমাথা রেলগেট এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
পল্লবীর শিশু হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কলাবাগান এলাকায় আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৬৩ বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ওই বৃদ্ধ চকলেট খাওয়ানোর প্রলোভনে ভুক্তভোগী শিশুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে