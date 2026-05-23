কুড়িগ্রামে বাঁধের জমি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুধকুমার নদের বাঁধের জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের কালীরহাট বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানা গেছে, প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে কালীরহাট বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দুধকুমার নদের ভাঙন রোধে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুধকুমার নদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাঁধটি করা হয়। সেই বাঁধের ওপর খলিলুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, বসতভিটা, ফসলি জমি ও কালীরহাট বাজারকে নদীভাঙন থেকে রক্ষা করতে সরকার এখানে বাঁধ নির্মাণ করেছে। কিন্তু বাঁধের জায়গা দখল করে খলিলুর রহমান সেখানে একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। এতে বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আসছে বর্ষায় বাঁধ ভেঙে বাজারসহ অন্যান্য স্থাপনা নদীর গর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই বাঁধের ওপর নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
জানতে চাইলে খলিলুর রহমান বলেন, ‘জায়গাটা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। যখন বাঁধ নির্মাণ করা হয়, তখন ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। সেখানে আমার ছোট ভাইয়ের একটি ঘর ছিল। বর্তমানে জায়গাটি ফাঁকা থাকায় ঘর তুলছি। সরকার ঘর সরাতে বললে ঘর ভেঙে ফেলব।’
ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘জায়গাটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের। কেউ অবৈধ উপায়ে সরকারি জায়গা দখল করুক আমরা তা চাই না। প্রয়োজন হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি কিংবা ইজারা নিয়ে স্থাপনা নির্মাণ করতে পারে।’
কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মুন্না হক বলেন, পাউবোর জমিতে ঘর তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। ভূরুঙ্গামারীর সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। ঘর না সরালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তিনি মহিপুর থানার লতাচাপলী ইউনিয়নের দিয়ার আমখোলাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম। শনিবার (২৩ মে) সকালে ওই ইমামকে স্থানীয় লোকজন আটক করে মারধর করেছে।২ মিনিট আগে
বাজারে বাজারে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য তোলেন সুফিয়া বেগম। ১১ মে দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সেই টাকায় টিসিবির পণ্য কিনেছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন মসুর ডাল, তেল, চিনি আর চাল। সবকিছু ঠিক থাকলেও সুফিয়া চুরায় জ্বাল দিয়ে ডাল সেদ্ধ করতে পারছেন না।১৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পাওনা ৩ হাজার টাকা চাওয়ায় শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বকুল মুন্সি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে মুক্তাগাছা-মধুপুরের সীমান্তবর্তী মুক্তাগাছার রসুলপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
বগুড়ায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৩০০টি ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্য আটক হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০টার দিকে বগুড়া শহরের তিনমাথা রেলগেট এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে