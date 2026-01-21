বগুড়ায় উচ্ছেদ অভিযানে রেলওয়ের ২১ শতক জমি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বগুড়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে ২১ শতক ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বুধবার লালমনিরহাট বিভাগের বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা মো. মনজুর হোসেনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারি আজিজুল হক কলেজ ও বগুড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন মালগ্রাম ও সূত্রাপুর মৌজায় অভিযান চালিয়ে মোট ২৬টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ জমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।
রেলপথ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি দখলমুক্ত করতে সারা দেশে বিশেষ অভিযান চলমান রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বগুড়ায় এই উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
