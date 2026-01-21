মেছো বাঘ পিটিয়ে মারার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি মেছো বাঘ পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার যশোরের শার্শার বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম কোটচাঁদপুর থানায় এ মামলা করেন। এতে চারজনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুরের গুড়পাড়া গ্রামের ড্রাগনচাষি মানিক বিশ্বাসের জমিতে পেতে রাখা জালে মেছো বাঘটি আটকা পড়ে। পরে এটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে জনতা। ১৯ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে।
বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত মেছো বাঘটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁরা মামলা করেছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি মেছো বাঘ পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার যশোরের শার্শার বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম কোটচাঁদপুর থানায় এ মামলা করেন। এতে চারজনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুরের গুড়পাড়া গ্রামের ড্রাগনচাষি মানিক বিশ্বাসের জমিতে পেতে রাখা জালে মেছো বাঘটি আটকা পড়ে। পরে এটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে জনতা। ১৯ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে।
বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত মেছো বাঘটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁরা মামলা করেছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের পাশাপাশি দোকানভাড়ার টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের করা মামলায় চট্টগ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটজনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্পেশাল জজ মিজানুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন।৩৫ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় মোস্তফা হোসেন (৬৬) নামের এক বাবুর্চির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের গড়ুরা কলেজ বাজার ঈদগাপাড়া এলাকায় নিজবাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে প্রতীক বরাদ্দের পর নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী ইয়াসির আরশাদ রাজন। ওই আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের মিডিয়া সেলের সদস্য ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল। তাঁরা প্রয়াত বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান পটলের সন্তান।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় গুলি করার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে পৌর শহরের থানা এলাকা ইসলামিয়া স্কুলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে