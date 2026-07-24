Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ার সাবগ্রাম রেলগেটে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ বছরের শিশু নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার সাবগ্রাম রেলগেটে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ বছরের শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার সদর উপজেলার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবগ্রাম রেলগেটসংলগ্ন মাস্টারপাড়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে তাওহীদ নামে দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত তাওহীদ ওই এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমানের ছেলে। মিজানুর রহমান বগুড়া জেলা ডেকোরেটর মালিক সমিতির সভাপতি এবং সাবগ্রাম এলাকার ডেকোরেটর ব্যবসায়ী।

নারুলী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নাজমুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সাবগ্রাম রেলগেট এলাকায় খেলাধুলা করছিল তাওহীদ। এই সময় শিশুটি রেললাইনে চলে গেলে ট্রেনে কাটা পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ লাল মিয়া বলেন, শিশুটির মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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