Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় সাড়ে ১৩ কেজি গাঁজাসহ স্বামী-স্ত্রী আটক

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় সাড়ে ১৩ কেজি গাঁজাসহ স্বামী-স্ত্রী আটক
বগুড়ায় সাড়ে ১৩ কেজি গাঁজাসহ স্বামী-স্ত্রী আটক। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৩ কেজি গাঁজাসহ এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের বামুনিয়া গ্রামের একটি ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক দম্পতি হলেন শেরপুর উপজেলার ফুলবাড়ী পূর্বপাড়া গ্রামের ফজলে এলাহী রঞ্জন (৪০) ও তাঁর স্ত্রী ছালেহা খাতুন (৩৮)।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিক ইকবাল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বামুনিয়া গ্রামের ওই ভাড়া বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় ঘরের খাটের নিচে রাখা একাধিক পোটলা থেকে সাড়ে ১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে স্বামী-স্ত্রীকে আটক করা হয়।

ওসি আরও বলেন, ‘প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আটক দম্পতি নিজ এলাকা ছেড়ে বামুনিয়া গ্রামে ভাড়া বাসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার ব্যবসা করে আসছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।’

বিষয়:

বগুড়াবগুড়া সদরআটকঅভিযানমাদক
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