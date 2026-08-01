শ্বশুরবাড়িতে পুকুর সেচতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু, আহত ৭

বগুড়ার আদমদীঘিতে শ্বশুরবাড়িতে পুকুরের পানি সেচার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মিজানুর রহমান (৪০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার চাঁপাপুর ইউনিয়নের হাউসপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর উপজেলার কুন্দগ্রাম ইউনিয়নের হরিণমারা গ্রামের লোকমান আলী মণ্ডলের ছেলে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মিজানুর রহমান গতকাল উপজেলার হাউসপুর গ্রামের সরদারপাড়ায় তাঁর শ্বশুর রিয়াজুল ইসলামের বাড়িতে বেড়াতে যান। আজ সকালে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে পানি সেচার জন্য পুকুরে নামেন তিনি। এ সময় বিদ্যুতায়িত হলে তাঁকে উদ্ধারের সময় অন্তত সাতজন আহত হন।
এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বজনেরা উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মিজানুরকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের পরিবারের লোকজন এখনো যোগাযোগ করেননি। তবে এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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