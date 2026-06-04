রেলওয়ে প্রকল্পে অধিগ্রহণ করা জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন

রেলওয়ে প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের দাবিতে বগুড়ার শেরপুরে মানববন্ধন করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ভাদ্রা এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের অভিযোগ, একই এলাকায় অন্য জমির মূল্য শতাংশপ্রতি এক থেকে দেড় লাখ টাকা নির্ধারণ করা হলেও তাঁদের জমির মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র সাত হাজার টাকা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত ৮৫ দশমিক ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯৬০ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে বগুড়া জেলায় ৪৭৯ একর এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪২০ একরের বেশি জমি রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ হাজার ৯০০ কোটিরও বেশি টাকা।
মানববন্ধনে অংশ নিয়ে মো. রাসেল আহম্মেদ বলেন, “পাশের এলাকার জমির জন্য সরকার শতাংশপ্রতি দেড় লাখ টাকা মূল্য নির্ধারণ করেছে, অথচ আমাদের জমির মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র সাত হাজার টাকা। একই এলাকায় জমির ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না।”
মো. জাকারিয়া হোসেন বলেন, বর্তমান বাজারে এ এলাকার প্রতি শতাংশ জমির মূল্য দেড় থেকে দুই লাখ টাকা। কিন্তু অধিগ্রহণের সময় তাঁদের বসতভিটার জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে পতিত বা ধানি জমি হিসেবে দেখানো হয়েছে, ফলে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে অনেক কম।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জোছনা বেগম। তিনি বলেন, “আমরা নদীভাঙনের শিকার মানুষ। বহুবার ভিটেমাটি হারিয়ে কষ্ট করে এখানে জমি কিনে বসতি গড়েছি। এখন রেল প্রকল্পের জন্য সেই জমিও চলে যাচ্ছে। কিন্তু যে মূল্য আমাদের দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাতে নতুন করে বসবাসের জায়গা তৈরি করা সম্ভব নয়।”
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রেলপথ নির্মাণ প্রয়োজন এবং সরকারের এ উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানান। তবে উন্নয়নের নামে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রকৃত বাজারদরের ভিত্তিতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।
মানববন্ধন থেকে জমির মূল্য পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে প্রকৃত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও দ্রুত পরিশোধের জন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট এলাকায় এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগর শাখা।৮ মিনিট আগে
পরিদর্শন করা বাড়ির মধ্যে ২৮১টি বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপা পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বহুতল ভবনে সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ২৩ শতাংশ, স্বতন্ত্র বা একক বাড়িতে ২৭ দশমিক ৭৬শতাংশ, নির্মাণাধীন ভবনে ১৭ দশমিক ৪৪শতাংশ এবং সেমিপাকা বাড়িতে ১৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ লার্ভা শনাক্ত হয়েছে...৮ মিনিট আগে
বগুড়ার কাহালুতে বাড়ির রান্নাঘরের পাশে জরাজীর্ণ বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আনোয়ার হোসেন ও তাঁর স্ত্রী রমিছা খাতুন মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বেলঘড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।১০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতা ওকিল উদ্দিন ভূঁইয়ার ওপর হামলার ঘটনায় জেলা যুবদল চার নেতাকে বহিষ্কার করেছে। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। হামলার আগে ওকিল উদ্দিন ভূঁইয়া ও যুবদল নেতা মশিউর রহমান রনির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বলে জানা গেছে।১১ মিনিট আগে