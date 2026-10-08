Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় দুই শিশুকে ধর্ষণ: আসামির ৬০ বছরের কারাদণ্ড

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় দুই শিশুকে ধর্ষণ: আসামির ৬০ বছরের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

বগুড়ায় দুই শিশুকে ধর্ষণের দায়ে নুর ইসলাম (৪০) নামের এক যুবককে মোট ৬০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পৃথক দুটি মামলায় তাঁকে ৩০ বছর করে এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা করে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বগুড়ার শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মারুফ হোসেন এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত নুর ইসলাম জেলার কাহালু উপজেলার পাইকড় ইউনিয়নের আড়োলা আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দা। রায় ঘোষণার সময় নুর ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১২ মার্চ নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে খাবারের লোভ ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ছয় বছর বয়সী দুই শিশুকে ধর্ষণ করেন নুর ইসলাম। বিষয়টি কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় তাদের। পরদিন দুই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। এ ঘটনায় এক শিশুর মা বাদী হয়ে কাহালু থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) যৌথ অভিযান চালিয়ে নুর ইসলামকে গ্রেপ্তার করে।

আদালতের পিপি মো. আবদুল মান্নান বলেন, আদালত দুটি পৃথক মামলায় আসামিকে ৩০ বছর করে মোট ৬০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী একটি সাজা ভোগের পর অপর সাজা কার্যকর হবে। তিনি আরও বলেন, দুই মামলায় ধার্য করা মোট ১ লাখ টাকা জরিমানার অর্থ ভুক্তভোগী দুই শিশুর পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

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বগুড়াধর্ষণরাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিশু
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