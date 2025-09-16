Ajker Patrika
ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী মা-মেয়ে নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক নারী যাত্রী ও তাঁর মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশাচালক। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার দরগাহাট বাজার এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহতরা হলেন আদমদীঘি উপজেলার ইন্দইল গ্রামের রতনের স্ত্রী আইনুন নাহার আশা (৩৭) ও তাঁর মেয়ে আরাত (৬)।

কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার জানান, আইনুন নাহার আশা মেয়েকে নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় আদমদীঘি যাচ্ছিলেন। পথে দরগাহাট এলাকায় ভান্ডার ফ্যাক্টরির সামনে অজ্ঞাতনামা একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই আইনুন নাহার মারা যান।

ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গুরুতর আহত আরাত ও চালককে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আরাতকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অটোরিকশাচালকের নাম জানা যায়নি।

ওসি নিতাই চন্দ্র সরকার বলেন, ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মা-মেয়ের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগকাহালুজেলার খবর
