বগুড়ায় ২ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল জব্দ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অবৈধভাবে মজুত করা ২ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল তেল জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দ করা তেল স্থানীয় কৃষকদের কাছে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এক ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বিশালপুর ইউনিয়নের রানীরহাট বাজার এলাকায় একটি তেলের দোকানে এই অভিযান চালানো হয়। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান অভিযানের নেতৃত্ব দেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানীরহাট বাজারের মেসার্স বিমল ট্রেডার্স নামের ওই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ডিজেল তেল মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছিল এবং বেশি দামে বিক্রি করছিল—এমন অভিযোগ ছিল কৃষকদের। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানের সময় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বিস্ফোরক লাইসেন্স অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ হাজার লিটার ডিজেল মজুতের অনুমতি থাকলেও সেখানে অতিরিক্ত ২ হাজার ৫০০ লিটার তেল রাখা হয়েছিল। ওই অতিরিক্ত তেল জব্দ করা হয়।
পরে জব্দ করা তেল বিক্রির জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির তত্ত্বাবধানে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত তেল কৃষকদের কাছে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়।
অভিযানের সময় স্থানীয় কয়েক শ কৃষক দোকানের সামনে জড়ো হন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি দামে ডিজেল বিক্রি করা হচ্ছিল, যা কৃষিকাজে প্রভাব ফেলছিল।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে সতর্ক করা হয়েছে।
