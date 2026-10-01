Ajker Patrika
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বগুড়া

নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান মেলেনি ১৬ দিনেও, স্বামীর থানায় জিডি

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ০১
নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান মেলেনি ১৬ দিনেও, স্বামীর থানায় জিডি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় সান্তাহারে স্বামীর বাড়ি থেকে নিখোঁজ স্ত্রীর (১৯) সন্ধান না পেয়ে স্বামী রেজাউল ইসলাম আদমদীঘি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাসা থেকে বের হওয়ার পর দীর্ঘ ১৬ দিনেও স্ত্রীর সন্ধান না পাওয়ায় স্বামী রেজাউল ইসলামসহ পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। গৃহবধূ কি কোনো প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেছেন, না তাঁকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে গেছে, এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা চলছে।

আদমদীঘি থানা-পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সান্তাহার রথবাড়ি মহল্লার আব্দুল হালিমের ছেলে রেজাউল ইসলামের সঙ্গে একই মহল্লার তরুণীর বিয়ে হয় বেশ কিছুদিন আগে। বিয়ের পর দুজনের সংসার ভালোই চলছিল। সংসারজীবনের একপর্যায়ে হঠাৎ স্ত্রী গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে তাঁর স্বামীর বাসাবাড়ি থেকে বের হন। এর পর থেকে আর তিনি বাসায় ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন এলাকায় অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে তাঁর স্বামী রেজাউল ইসলাম গত ২১ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান চেয়ে আদমদীঘি থানায় একটি জিডি করেন। আদমদীঘি থানার ডায়েরি নম্বর-১০৭৬। এদিকে নিখোঁজের সন্ধান ১৬ দিনেও না পাওয়ায় পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তায় আছেন।

এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ওসি কামরুজ্জামান মিয়া জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে। নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।

বিষয়:

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