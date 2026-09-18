Ajker Patrika
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বগুড়া

সান্তাহার পৌরসভার কর আদায়কারীসহ দুই চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫১
সান্তাহার পৌরসভার কর আদায়কারীসহ দুই চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার
দুই চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌর এলাকায় রিকশা ও ভ্যানচালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে পৌরসভার কর আদায়কারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে আদমদীঘি থানায় সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন সান্তাহার পৌরসভার কর আদায়কারী আলম হোসেন (৫৬) ও রবিউল ইসলাম (২৭)। আলম হোসেন উপজেলার সান্তাহার হলুদঘর মহল্লার আসতুল সরদারের ছেলে। রবিউল ইসলাম বড় টিকরী গ্রামের ফাফিজুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সান্তাহার পৌর এলাকায় একটি রিকশা-ভ্যান শ্রমিক সংগঠনের ব্যানারে দীর্ঘদিন ধরে রিকশা ও ভ্যানচালকদের কাছ থেকে পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই নেমপ্লেট, লাইসেন্স নবায়ন ও ভর্তি ফির নামে ৭০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছিল।

অভিযোগের ভিত্তিতে বগুড়া-৩ (আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল মহিত তালুকদারের নির্দেশনা এবং পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি মাসুদ রানা, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জুয়েল রানাসহ এলাকার সচেতন মহলের প্রচেষ্টায় এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আজ দুপুরে মামলা করার পর তাঁদের বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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