সান্তাহার পৌরসভার কর আদায়কারীসহ দুই চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌর এলাকায় রিকশা ও ভ্যানচালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে পৌরসভার কর আদায়কারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে আদমদীঘি থানায় সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন সান্তাহার পৌরসভার কর আদায়কারী আলম হোসেন (৫৬) ও রবিউল ইসলাম (২৭)। আলম হোসেন উপজেলার সান্তাহার হলুদঘর মহল্লার আসতুল সরদারের ছেলে। রবিউল ইসলাম বড় টিকরী গ্রামের ফাফিজুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সান্তাহার পৌর এলাকায় একটি রিকশা-ভ্যান শ্রমিক সংগঠনের ব্যানারে দীর্ঘদিন ধরে রিকশা ও ভ্যানচালকদের কাছ থেকে পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই নেমপ্লেট, লাইসেন্স নবায়ন ও ভর্তি ফির নামে ৭০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছিল।
অভিযোগের ভিত্তিতে বগুড়া-৩ (আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল মহিত তালুকদারের নির্দেশনা এবং পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি মাসুদ রানা, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জুয়েল রানাসহ এলাকার সচেতন মহলের প্রচেষ্টায় এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আজ দুপুরে মামলা করার পর তাঁদের বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সকালে বাড়ির পাশে পুকুরের পানিতে পড়ে যায় রাফি। পরে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে উত্তেজিত স্বজন ও স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি চিকিৎসকের কক্ষে ঢুকে অসদা৩ মিনিট আগে
যশোরের বেনাপোল পৌর গেটের উত্তরের একটি খোলা মাঠ থেকে ৫০ বছর বয়সী অজ্ঞাতনামা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দাফন করা হয়। হাতের ছাপ নিয়ে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।৬ মিনিট আগে
মাঝিদের ছন্দময় বৈঠার টান, ‘হেইও রে হেইও’ হাঁক আর দুই পাড়ে হাজারো মানুষের উচ্ছ্বাসে চার বছর পর আবারও প্রাণের উৎসবে মেতেছে কুষ্টিয়ার গড়াই নদী। আজ শুক্রবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার ঘোড়াই ঘাট এলাকায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ। নৌকার পাল্লার সঙ্গে উৎসবের আমেজে মুখর হয়ে উঠেছে নদী১০ মিনিট আগে
রাজধানীর সায়েদাবাদে চলন্ত বাস থেকে পরে নাঈম হাওলাদার (৩০) নামে বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বিকেল ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ইউনিক বাসের হেলপার ছিলেন। বিকেল ৩টার দিকে সায়েদাবাদ জনপদ মোড়ে ঘটনাটি ঘটে...১৫ মিনিট আগে