ধুনটে ইয়াবাসহ কারবারি আটক

বগুড়ার ধুনটে ইয়াবাসহ মানিক হোসেন (৩৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে ধুনট পৌর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
মানিক হোসেন উপজেলার এলাঙ্গী পশ্চিমপাড়া খলিল রহমান প্রামাণিকের ছেলে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মানিক হোসেন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্য এলাকা থেকে মাদকদ্রব্য কিনে নিজ এলাকায় বিক্রি করেন। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতে ধুনট পৌরসভা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে। পরে তাঁর কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, মানিক হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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