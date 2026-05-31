বাসের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী নিহত

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ফুটওভার ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আলহাজ উদ্দিন (২৩) উপজেলার রানীরহাট এলাকার লাউচা গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে। তিনি মির্জাপুর বাজারের একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলহাজ উদ্দিন সাইকেল নিয়ে ফুটওভার ব্রিজের নিচ দিয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আলহাজ উদ্দিন প্রতিদিন বাড়ি থেকে সাইকেলে করে মির্জাপুর বাজারের ওই দোকানে যাতায়াত করতেন।
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সার্জেন্ট মো. ফয়সাল বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটির চালক যানটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যান। বাসটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত আলহাজের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
