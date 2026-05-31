বাগেরহাটে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবলীগ নেতা নিহত

বাগেরহাটের রামপালে প্রতিপক্ষের হামলায় ইখলাস গাজী (৫০) নামের এক যুবলীগ নেতা নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (৩১ মে) দুপুরে রামপাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হুমায়ুনের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইখলাস গাজী রামপাল উপজেলার শ্রীফলতলা দক্ষিণপাড়া গ্রামের দুলাল গাজীর ছেলে। তিনি রামপাল সদর ইউনিয়নের যুবলীগের সহসভাপতি ছিলেন। রামপাল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেনের গাড়িচালকও ছিলেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শী দোকানি হুমায়ুন জানান, ইখলাস গাজী চা পান করে বেঞ্চের ওপর বসা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাহাবুবুর রহমান শিকদার ওরফে মাইঝে শিকদার নামের এক ব্যক্তি এসে দূর থেকে ইখলাসকে গালিগালাজ করেন। কিছুক্ষণ গালিগালাজ করার পরে ইখলাসকে এসে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। কেউ ঠেকাতে আসেনি। একপর্যায়ে ইখলাস শিকদার পড়ে গেলে সেখান থেকে চলে যান মাহাবুবুর রহমান শিকদার।
নিহত ইখলাসের বড় ভাই ইলিয়াস গাজী জানান, মাহাবুবুর রহমান শিকদার ওরফে মাইঝে শিকদারসহ চার-পাঁচজন লোক ইলিয়াস গাজীকে বেধড়ক মারধর করেছেন। তাঁরা কোনো লাঠি বা অস্ত্র ব্যবহার করেননি, হাত দিয়েই মাথা, বুক, কানসহ বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেছেন। তাঁদের আঘাতেই ইখলাস গাজীর মৃত্যু হয়েছে।
পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনেরা ইখলাসকে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুকান্ত কুমার পাল বলেন, মৃত অবস্থায়ই ইখলাস গাজীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর শরীরে কোনো অস্ত্রের আঘাত ছিল না। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
রামপাল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সুব্রত বিশ্বাস জানান, নিহত ইখলাসের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ নিহত ইখলাসের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত নিহত ইখলাসের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ বা মামলা দেওয়া হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে মামলা করা হবে।
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকীর দিন দলীয় কর্মসূচিতে অংশ না নিয়ে ‘অশালীন নৃত্য-গানসহ আনন্দ উৎসবে’ অংশ নেওয়ার অভিযোগে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই ঘটনায় আরও পাঁচ নেতাকে৩৮ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ফুটওভারব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। মা ও দুই মেয়ের মৃত্যুর পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অটোরিকশাচালক রেহান মিয়া (৪০)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় নিখোঁজের সাত দিন পর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খাল থেকে মো. নজির ফরাজি নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে উপজেলার বেতাগীসানকিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর বেতাগী গ্রামের একটি খালে কচুরিপানার মধ্য থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে