Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু নির্মাণের দাবি

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু নির্মাণের দাবি
ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দ্বীপ জেলা ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে বরিশালের রহমতপুর-হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-ভোলা রুটে মহাসড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সামাজিক সংগঠন ‘আমরা ভোলাবাসী’ এই দাবি জানায়। একই সঙ্গে ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সদস্যসচিব মীর মোশারেফ অমি বলেন, ‘রহমতপুর-হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ হয়ে ভোলার সঙ্গে যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তা ভোলাবাসীর সময়, দূরত্ব ও ভোগান্তি কমানোর পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আমরা মনে করি।’

মীর মোশারেফ অমি আরও বলেন, ‘আমরা হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জের উন্নয়নের বিরোধিতা করছি না। তবে জেলার মানুষের ভোগান্তি, সময় ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় ভোলার সঙ্গে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে দ্রুত, সরাসরি, ব্যয়-সাশ্রয়ী ও ভবিষ্যৎমুখী যোগাযোগ কোন পথে নিশ্চিত হবে–তা তথ্য ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা জরুরি।’

সংগঠনের সদস্যসচিব বলেন, ‘আমাদের দাবি, ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু, লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুট এবং রহমতপুর-হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-ভোলা রুটের দূরত্ব, সময়, নির্মাণ ব্যয়, সেতুর সংখ্যা, পরিবহন ব্যয় ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুফল তুলনা করে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা জনগণের সামনে প্রকাশ করা হোক।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা ভোলাবাসীর সদস্য শরীফ হাওলাদার, মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াত শাকিল প্রমুখ।

বিষয়:

ভোলাহিজলাসেতুবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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