প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা: স্বামীসহ দুই ভাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

চরফ্যাশন সংবাদদাতা
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যার দায়ে স্বামী ও ভাশুরকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে তাঁদের বাবাকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার চরফ্যাশনের অতিরিক্ত দায়রা জজ ও চৌকি আদালতের সহকারী বিচারক মো. শওকত হোসাইন এই রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি হযরত আলী হীরন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন উপজেলার চরমাদ্রাজ ইউনিয়নের চর আফজাল গ্রামের ১ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল মান্নান মাঝির ছেলে মো. মাহাবুব ও বড় ভাই মো. ইব্রাহীম। রায় ঘোষণার সময় তাঁরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, হত্যা মামলার আসামি আব্দুল মান্নান মাঝি ও তাঁর দুই ছেলে মাহাবুব এবং ইব্রাহীমের সঙ্গে তাঁদের এলাকার মিলন নক্তি নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। মিলন নক্তিকে ফাঁসানোর জন্য মাহাবুবের স্ত্রী জাহানারাকে ২০১৮ সালের ৩০ মার্চ রাতে মাহাবুব ও তাঁর ভাই ইব্রাহীম মিলে দা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা কেটে হত্যা করেন।
মাহাবুব-জাহানারা দম্পতির আট বছরের শিশু আবির হত্যার ঘটনা দেখে ফেলায় তাকেও হত্যা করে লাশ বাড়ির পাশের ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ওই দিন রাতেই জাহানারার বাবা সৈয়দ আলী চৌকিদার বাদী হয়ে আব্দুল মান্নান, তাঁর স্ত্রী মোর্শেদা খাতুন, তাঁদের দুই ছেলে মাহাবুব ও ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। পরে ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পুলিশ মোর্শেদা খাতুনকে বাদ দিয়ে আব্দুল মান্নান, মাহাবুব ও ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।
