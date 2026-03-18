ঈদের কেনাকাটার কথা বলে প্রেমিকাকে নিয়ে গলায় আঘাত, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ভুরঘাটা এলাকায় প্রেমিকের অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম তরুণী মারা গেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই তরুণী মারা যান বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।
নিহত তরুণীর (২০) বাড়ি কালকিনি উপজেলার পশ্চিম শিকারমঙ্গল গ্রামে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় ঈদের শপিংয়ের কথা বলে তরুণীকে বাড়ি থেকে ডেকে নেন তাঁর প্রেমিক একই গ্রামের মো. বায়জিদ। পরে কালকিনির ভুরঘাটা এলাকায় তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তরুণীর গলায় আঘাত করেন প্রেমিক। এতে ওই তরুণীর গলার একটি বড় অংশ কেটে যায় এবং তিনি গুরুতর জখম হন।
ঘটনার পর অভিযুক্ত বায়জিদ তাঁর খালা তমাকে সঙ্গে নিয়ে আহত মেয়েটিকে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেখে কৌশলে পালিয়ে যান। এ সময় মেয়েটির ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও নিয়ে যান তাঁরা।
পরে খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যান। কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর অবশেষে তিনি মারা যান।
নিহত তরুণীর বাবা সাইদ ব্যাপারী বলেন, ‘এই ঘটনায় অভিযুক্ত বায়জিদের কঠিন বিচার চাই। ও আমার মেয়েকে হত্যা করেছে।’
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম নিহতের ঘটনা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত তরুণীর পরিবার থেকে অভিযোগ পেলে মামলা রুজু করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত প্রেমিক বায়জিদ পলাতক রয়েছেন।
জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে এক ব্যবসায়ীর ভাড়া নেওয়া ঘর থেকে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ৩ নম্বর ডোয়াইল ইউনিয়নের চাপারকোনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চাল জব্দ করা হয়।৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।১০ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) সাময়িক বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও ১১ কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে একাধিক সূত্র জানা গেছে।২৫ মিনিট আগে
রাউজানে অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা ডাকাত দলের নয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে অভিযানের টের পেয়ে দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গতকাল মঙ্গলবার নগরীর ষোলোশহরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ নাজির আহমেদ খাঁন এ তথ্য জানান।২৭ মিনিট আগে