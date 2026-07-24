Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলার মনপুরায় লোকালয়ে আসা মায়া হরিণ উদ্ধার

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার মনপুরায় লোকালয়ে আসা মায়া হরিণ উদ্ধার
লোকালয়ে চলে আসা মায়া হরিণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার মনপুরা উপজেলার লোকালয়ে চলে আসা একটি মায়া হরিণ উদ্ধার করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের বাতানখালি মাদ্রাসার সামনে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হরিণটি উদ্ধার করা হয়। পরে বিকেল ৪টার দিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে পচাকোড়ালিয়া সংলগ্ন সংরক্ষিত চরপাতালিয়া বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, স্থানীয়রা বাতানখালি মাদ্রাসার সামনে একটি মায়া হরিণ দেখতে পেয়ে সেটিকে নিরাপদে আটকে রাখেন। পরে বন বিভাগে খবর দিলে মনপুরা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণটি উদ্ধার করেন।

উদ্ধারের পর হরিণটির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সুস্থ পাওয়া গেলে সেটিকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষিত চরপাতালিয়া বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়।

পচাকোড়ালিয়া বিটের বিট কর্মকর্তা সজীব সরকার বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণটি উদ্ধার করা হয়। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়েছে।’

বিষয়:

ভোলাবন বিভাগহরিণমনপুরা
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