ভোলায় বিদ্যুৎ আসে আর যায়, ভোগান্তিতে গ্রাহক

গরম শুরু না হতেই বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা দিয়েছে উপকূলীয় দ্বীপ জেলা ভোলায়। এখানে বিদ্যুৎ আসে আর যায়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার এই ভেলকিবাজিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকেরা। গতকাল রোববার (১৫ মার্চ) সকাল থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত অন্তত পাঁচবার বিদ্যুৎ চলে গেছে এবং এসেছে। এতে অনেক বাসাবাড়ি ও দোকানে কাঁচা পণ্যসহ ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে গরমে অস্বস্তির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বলছে, বিদ্যুতের লোডশেডিং নেই। বাতাসের কারণে বিদ্যুতের এমন সমস্যা হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ পেলেও প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, গ্রিড সাবস্টেশন ও টেকসই সঞ্চালন লাইনের অভাবে প্রয়োজনীয় লোড নিতে পারছে না বিতরণ বিভাগ।
ভোলা বিসিক শিল্প নগরীর খান ফ্লাওয়ার মিলের মালিক মো. জামাল উদ্দিন বলেন, ‘প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভোলায় বিদ্যুৎ আসে আর যায়। এতে আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিদ্যুতের এই আসা-যাওয়ার কারণে গত শনিবার আমার মিলের মোটর জ্বলে গেছে। এতে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ না থাকলে শ্রমিকেরা বসে থাকেন। এতে উৎপাদন কমলেও শ্রমিকের পুরো মজুরি ঠিকই পরিশোধ করতে হচ্ছে।’
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভোলা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ওজোপাডিকোর আওতায় জেলা সদরে ২০ থেকে ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। গ্রাহক রয়েছে ৮৫ হাজার। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৯১ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে বোরহানউদ্দিন প্ল্যান্ট থেকে ৬৮ থেকে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিলছে। রেন্টালের একটি ইউনিট থেকে আগে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেলেও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে।
পল্লী বিদ্যুতের আওতায় এখন পর্যন্ত লোডশেডিং নেই বলে দাবি করেন ভোলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার শাহ্ মো. রাজ্জাকুর রহমান। তিনি জানান, তাঁদের সমিতির আওতাধীন ভোলায় মোট গ্রাহক রয়েছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার।
জানা গেছে, ২০০৯ সাল থেকে রেন্টাল ৩৪ দশমিক ৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো। কিন্তু ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই এই প্ল্যান্টটি চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে, প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরত্বে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় অবস্থিত ২২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর আগে ২২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে সদর উপজেলা ব্যতীত বাকি সব উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো।
কিন্তু সেখানে দুটি পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মধ্যে ৪৬/৬০ এমভিএ ট্রান্সফরমারটি ২০২৫ সালের ২২ মে থেকে অকেজো অবস্থায় আছে। বর্তমানে একটি মাত্র পাওয়ার ট্রান্সফরমার ১২০/১৪০ এমভিএ দিয়ে ভোলা জেলার সব উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চলমান রাখা হয়েছে। একটি মাত্র ট্রান্সফরমার চালু থাকায় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া দূরত্বের কারণে ঝোড়োবৃষ্টিতে লাইন প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায় এবং ফল্ট মেরামতে দীর্ঘ সময় লাগে। একটি মাত্র সুইচ ইয়াড দিয়ে সম্পূর্ণ ভোলা জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় প্রায় জরুরি কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত খেয়াঘাট ৩৪ দশমিক ৫ মেগাওয়াট পাওয়ার আবার চালু করা এবং বোরহানউদ্দিন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪৬/৬০ এমভিএ ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপন করা জরুরি মনে করছেন এলাকাবাসী। একই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোলা সদরে একটি গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপনও দরকার বলে মনে করছেন তাঁরা।
কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের জেলা সাধারণ সম্পাদক মো. সুলাইমান বলেন, ভোলা থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু ভোলার গ্রাহকেরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। গ্রিড সাবস্টেশনসহ বিতরণের যেসব সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি জানান তিনি।
জানতে চাইলে ওজোপাডিকো ভোলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ইউসুফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিদ্যুতের কোনো লোডশেডিং নেই। জেলা সদরে ২০ থেকে ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যায়। তবে, এক সপ্তাহ ধরে তীব্র বাতাসের কারণে বিদ্যুতের সমস্যা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ভোলায় অনেক গাছগাছালি রয়েছে। বিশেষ করে সুপারিগাছ প্রচুর। তীব্র বাতাসের কারণে গাছের ডাল-পাতা বিদ্যুতের তারে পড়ে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা দেয়।
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় আগুনে দগ্ধ শিশু রাইসা আক্তার (১০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তার মৃত্যু হয়। রাইসা উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাকুদিয়া গ্রামের দিনমজুর নজরুল ইসলাম হাওলাদারের মেয়ে।১৪ মিনিট আগে
সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঈদুল ফিতরের জামাতের ছবি আগের বছরের থাকার কথা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২১ মার্চ (শনিবার) সকাল ৮টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। আজ সংসদ সচিবালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নতুন প্রশাসক বলেন, নগরবাসী এখন থেকে সিটি করপোরেশনের কোনো কর্মকর্তাকে ‘স্যার’ সম্বোধন করবেন না। এখানকার সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী নগরবাসীর সেবক।১ ঘণ্টা আগে
আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, এনসিপির নেতারা গণভোট নিয়ে যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন, তা তাঁরা না বুঝেই দিচ্ছেন। তাঁরা অর্ধেক বুঝেছেন।১ ঘণ্টা আগে