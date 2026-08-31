Ajker Patrika
En
ভোলা

ভোলার মেঘনায় নৌকাডুবি, দুই জেলেকে উদ্ধার

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার মেঘনায় নৌকাডুবি, দুই জেলেকে উদ্ধার
উদ্ধারকৃত দুই জেলে। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার ইলিশা লঞ্চঘাটে মেঘনা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় দুই জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। তাদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত দুই জেলে হলেন ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের কন্দকপুর গ্রামের মো. মোতাহার গোল্দারের ছেলে মো. আলমগীর গোল্দার (৪৫) ও তার ছেলে মো. মিজানুর রহমান গোল্দার (১৩)।

আজ সোমবার বিকেলে এ তথ্য জানান কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের (ভোলা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

কোস্ট গার্ড জানায়, আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের ইলিশা লঞ্চঘাটসংলগ্ন এলাকায় মেঘনা নদীতে প্রবল ঢেউয়ের কবলে পড়ে একটি ছোট মাছ ধরার নৌকা নদীতে ডুবে যায়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ কোস্টগার্ড স্টেশন ইলিশার সদস্যরা ওই এলাকায় একটি বিশেষ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে বোটে থাকা দুই জেলে মো. আলমগীর গোল্দার ও তার ছেলে মো. মিজানুর রহমানকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। এ সময় উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করা হয়।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের (ভোলা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, পরবর্তীতে ডুবে যাওয়া বোট উদ্ধার করে বোটসহ তাদেরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তিনি আরও বলেন, জরুরি উদ্ধার কার্যক্রমে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

ভোলালঞ্চঘাটমেঘনাজেলার খবরবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত