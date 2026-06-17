Ajker Patrika
ভোলা

মনপুরায় চর থেকে লুট হওয়া ১৫ মহিষ উদ্ধার, থানায় মামলা

ভোলা প্রতিনিধি
মনপুরায় চর থেকে লুট হওয়া ১৫ মহিষ উদ্ধার, থানায় মামলা
ভোলার মনপুরায় চর থেকে উদ্ধারকৃত মহিষ। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার মনপুরার বিচ্ছিন্ন বইশা চর থেকে লুট হওয়া ১৫ মহিষ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিচ্ছিন্ন দুর্গম চর নিজাম থেকে লুট হওয়া মহিষগুলো উদ্ধার করা হয় বলে জানান মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজাহারুল ইসলাম। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

উদ্ধার মহিষগুলোর দেখাশুনাকারী বাতান পরিমল চন্দ্র দাস একজনকে আসামি করে আজ বুধবার (১৭ জুন) দুপুরে মনপুরা থানায় মামলা করেন।

মহিষ লুট হওয়ার মামলার আসামি হলেন মো. আবদুর রহিম। তিনি উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাবিব উল্লাহর ছেলে।

এ ব্যাপারে মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজাহারুল ইসলাম বলেন, লুট হওয়া ১৫ মহিষ বিচ্ছিন্ন চরনিজাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। থানায় মামলা হয়েছে।

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