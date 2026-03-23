Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় পুকুরে মিলল পিস্তল

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১৪
উদ্ধার করা পিস্তল। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের একটি পুকুর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের চৌমুহনী জামে মসজিদসংলগ্ন একটি পুকুর থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দা মো. জসিম পুকুরের পানি সেচ দেওয়ার পর হাত দিয়ে মাছ ধরছিলেন। এ সময় তিনি একটি শপিং ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় ম্যাগাজিনসহ একটি পিস্তল পান। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিস্তলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ভোলা সদর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জিয়াউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ডাকাতিয়া চৌমুহনী এলাকায় রাস্তার পাশের জনৈক জসিমের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে পানি সেচ দেওয়ার সময় একটি অস্ত্র পাওয়া যায়। খবর পেয়ে তিনি ও তাঁর মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে অস্ত্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তবে, অস্ত্রটিতে মরিচা ধরেছে এবং এর গায়ে মেইড ইন জাপান (Made in Japan) লেখা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অনেক আগে কেউ পুকুরে এটি ফেলে রেখে গিয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ অস্ত্রটি জব্দ করে আদালতকে অবগত করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ পেলে এটি সক্রিয় নাকি নিষ্ক্রিয়, দেশি নাকি বিদেশি তা তদন্ত করে দেখা হবে।

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

শরীয়তপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, অর্ধশতাধিক বোমা বিস্ফোরণ

