অপরাধ দমনে লালপুরে কাল থেকেই হটলাইন চালু করার নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর

নাটোরের লালপুরে অপরাধ দমনে আগামীকাল থেকে হটলাইন নম্বর চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন পুতুল।
আজ সোমবার (২৩ মার্চ) উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রশাসনের সব দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে লালপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জুলহাস হোসেন সৌরভ বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী অপরাধ দমনে আগামীকালের মধ্যে (মঙ্গলবার) একটি হটলাইন নম্বর চালু করে সমগ্র উপজেলায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়েছেন।’
ইউএনও জুলহাস হোসেন সৌরভের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আবীর হোসেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুনার রশিদ পাপ্পু, গোপালপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম মোলাম, বিলমাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান ছিদ্দিক আলী মিষ্টু, ঈশ্বরদী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ রঞ্জু, বিএনপি নেতা হামিদুর রহমান বাবু প্রমুখ।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সভায় প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন পুতুল দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনা দিয়েছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে উপজেলায় মাদক কেনাবেচা বন্ধ করা, পদ্মা নদীতে ইজারার বাইরে যেকোনো জায়গা থেকে বালু উত্তোলন এবং অবৈধ মাটি কাটা বন্ধ করা, উপজেলায় যেন ধর্ষণের কোনো ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। এ ছাড়া বিদ্যমান ইমো হ্যাকিং বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
সভায় লালপুরে জ্বালানি সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় জ্বালানি তেলের সংকট মোকাবিলায় অবৈধভাবে তেল মজুত বা সরকার নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
