Ajker Patrika
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ভোলা

মেঘনায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক ৩৮ জনের কারাদণ্ড

ভোলা প্রতিনিধি
মেঘনায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক ৩৮ জনের কারাদণ্ড
কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক ৪০ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় অভিযান চালিয়ে ৬টি ড্রেজার ও একটি বাল্কহেড জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে বালু উত্তোলনে জড়িত ৩৮ জনকে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড এবং বয়স কম হওয়ায় দুজনকে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের মাঝেরচরসংলগ্ন নদীতে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের আটক করেন কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের সদস্যরা।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ (ভোলা) জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, কোস্ট গার্ডের অভিযানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকালে ৬টি ড্রেজার, একটি বাল্কহেডসহ ৪০ জনকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভোলা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

সাব্বির আলম সুজন আরও বলেন, নদীতীরবর্তী জনগণের ফসলি জমি ও বসতভিটা রক্ষায় অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে কোস্ট গার্ডের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মের তোয়াক্কা না করে প্রভাবশালী মহল মেঘনা নদীর উপকূলের কাছাকাছি এলাকা থেকে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করে আসছে। অপরিকল্পিতভাবে বালু তোলার কারণে নদীতীরবর্তী এলাকার বেড়িবাঁধ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এতে নদীভাঙনের ঝুঁকিও বাড়ছে। এলাকাবাসী প্রতিবাদ জানালেও বালু উত্তোলন বন্ধ হয়নি। তাঁরা অবৈধ ড্রেজারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় ভোলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জয়নাল আবেদীন আজকের পত্রিকাকে জানান, আটক ৪০ জনের মধ্যে ৩৮ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অপর দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিষয়:

ভোলাবরিশাল বিভাগমেঘনাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
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