মান্দায় প্রতিমা বিসর্জনের ঘাট দখল, দুর্গাপূজা বন্ধের সিদ্ধান্ত

নওগাঁর মান্দা উপজেলার মৈনম বাজারে প্রতিমা বিসর্জনের নির্ধারিত ঘাট দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। গতকাল রোববার এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।
ঘাটটি দখলমুক্ত করার দাবি জানিয়ে আজ সোমবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত আবেদন করেছে মৈনম বাজার সর্বজনীন দুর্গা মন্দির কমিটি।
মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক রনজিত চন্দ্র কবিরাজ বলেন, ‘এ বছর বাজারসংলগ্ন ওই পুকুরের ঘাটের খাস জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করছেন মৈনম ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আওরঙ্গজেব কান্টু। ফলে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ঘাটে প্রয়োজনীয় জায়গা থাকছে না। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পূজা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
আওরঙ্গজেব কান্টুর বক্তব্য জানতে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী বলেন, ‘বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে সংশ্লিষ্ট তহশিলদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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